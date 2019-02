Viel Lob für „tatkräftiges Zupacken“

Die Zusammenarbeit mit der Schulleitung, die Unterstützung durch Eltern und Lehrer sowie das Engagement von Spendern: All das hat im ersten Amtsjahr von Gabriela Lüger als Vorsitzende des Fördervereins der Erich-Kästner-Schule (EKS) in Ladenburg offenbar gut geklappt. „Es ist wunderbar zu erleben, wie alles Hand in Hand geht“, sagte die Heddesheimerin, die zugleich den EKS-Elternbeirat anführt, bei der jüngsten Hauptversammlung im Lehrerzimmer.

„Für Ihr tatkräftiges Zupacken“ hörte Lüger viel Lob von Angelika Bindert. Die ebenso wie die Vorsitzende wiedergewählte Schriftführerin überreichte als dankbare Konrektorin der Schule Osterglocken zum Einpflanzen in Lügers Garten. Solchen Blütenschmuck gab es auch für Binderts Lehrerkollege Arnd Müller. Der Kassenwart betätigt sich nämlich in seiner Freizeit ebenso gerne als Gärtner. In seinem Ehrenamt beim Förderverein stellte Müller auch an diesem Abend in bewährter Weise Einnahmen und Ausgaben gegenüber. Sein Bericht, dem nach schriftlicher Auskunft der Kassenprüfer Benjamin Schweizer und Susanne Reiß ordentliche Arbeit zugrunde liegt, belegte mit Zahlen den Rückblick von Lüger.

„Wir erwirtschaften Geld durch die Jahresbeiträge in Höhe von jeweils zwölf Euro und durch unsere Veranstaltungen – und das Geld kommt bei den Kindern an“, zog Müller Bilanz. So habe beispielsweise der Erlös des erneut rundum gelungenen Adventsbasars zwei Besuche auf der Eisbahn ermöglicht. Ausdrücklich würdigte Müller die Bereitschaft einiger Förderer, auch mit kleineren Summen einen Beitrag zu leisten, ebenso wie die Unterstützer größerer Projekte und namentlich den Rotary-Club Schriesheim-Lobdengau.

Außenbereich wird umgestaltet

Die umfassende Serviceclub-Initiative „Fit fürs Leben“ einschließlich Schulobst und Bewegungskurs unterstützt der Förderverein auch 2019 wieder nach Kräften, wie Lüger ausführte. Außerdem ermögliche man unter anderem Ausflüge und gestalte das Sommerfest aktiv mit. Schrittweise soll der Außenbereich umgestaltet und das verfügbare Areal für den Schulgarten mit „Grünem Klassenzimmer“ erweitert werden. Vorbereitende Arbeiten liefen bereits. Jedenfalls stelle der Förderverein Mittel für Spielgeräte bereit. Ein weiteres Wahlergebnis: Susanne Lein bleibt Beisitzerin. pj

