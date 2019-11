Viel Theater mit der Kuh

Es ist eine Geschichte, die schon jetzt mit Weihnachten zu tun hat. Jedenfalls erzählt das Abenteuer von „Mama Muh im Weihnachtszauber“ vom Sinn des Schenkens. Geschrieben haben es Tomas Wieslander und Sven Nordqvist, Autor der beliebten Kinderbuchreihe um Pettersson und Findus. In einer Adaption für Kindertheater ist nun sein gutmütiges Rindvieh „Mama Muh“ auf Einladung der Stadtbibliothek in der Römerstadt zu sehen.

Vom Figurentheater spielbar aus Mechernich werden die Titelheldin und ihre Freundin, die Krähe, in Szene gesetzt; Rahmenhandlung ist eine Familie im Weihnachtsstress. Erleben kann man das am Dienstag, 10. Dezember, ab 16 Uhr in der Bibliothek. Ab Montag, 2. Dezember, gibt es dort auch Karten im Vorverkauf. Kinder zahlen vier, Erwachsene sechs Euro. stk

