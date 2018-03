„Viel Zukunft, viel Arbeit“

Anzeige

Schon im Haushalts-Gespräch mit unserer Zeitung hatte Bürgermeister Stefan Schmutz angekündigt, von der bisherigen Form der Etat-Beratung abgehen zu wollen. Nicht mehr Seite für Seite sollte durchgegangen werden, sondern Einzelplan für Einzelplan. Davon erhofft sich Schmutz eine Konzentration auf das Wesentliche und Zeitersparnis. So wurde es gemacht.

Ebenfalls ein Novum: Zu Beginn der Sitzung hielt der Bürgermeister eine Art „Mini-Haushaltsrede“, in der er die Schwerpunkte aus seiner Sicht vorstellte. Demnach sind die Eckdaten des Etats weitgehend positiv, „ein solides Fundament“. Auf Steuererhöhungen und neue Schulden kann die Stadt verzichten und sogar Schulden tilgen. Dass alles sei aber kein Anlass, die Sparbemühungen einzustellen. Priorität haben aus der Sicht von Schmutz die Konsequenzen aus dem Bevölkerungszuwachs von 20 Prozent durch die Neubaugebiete: mehr Plätze in Krippen und Kindergärten, Betreuungsangebote, Ganztagsplätze. So wird die Astrid-Lindgren-Schule zusätzliche Räume erhalten und auf Zweizügigkeit ausgelegt. Sie soll zudem die Möglichkeit haben, sich zur Ganztagsschule zu entwickeln.

Beim Thema Hallenkapazitäten möchte Schmutz „ein erstes Signal setzen“ und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, um den Bedarf zu ermitteln. Kurz ging er auch auf das Bürgerbüro ein, das 2019 öffnen soll. „Im Haushalt steckt viel Zukunft, aber auch viel Arbeit“, meinte der Bürgermeister abschließend. Sein besonderer Dank galt Kämmerer Claus Hessenthaler, der zur Jahresmitte in den Ruhestand geht: „Es ist unser erster gemeinsamer Haushalt, aber Ihr Einsatz dabei war so, als wäre es auch Ihr erster.“ kba