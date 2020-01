Viele Fragen offen

Das war knapp: Um Haaresbreite sind die Beteiligten an einer gerichtlichen Auseinandersetzung vorbeigeschrammt. Niemand, das ist der Tenor in den Aussagen von Käufer und Verkäufer des Ladenburger Wasserturms, kann sich einen langwierigen und kostspieligen Prozess wünschen – noch dazu mit ungewissem Ausgang. Denn was hätte eine Rückabwicklung des Kaufvertrags bedeutet? Nichts anderes als: Alles

...