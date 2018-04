Viele gute Wünsche für die 89 Prüflinge

Anzeige

„Das finde ich ja toll!“ So staunte gestern Hannelore Buchheister, die Direktorin des Carl-Benz-Gymnasiums (CBG) in Ladenburg, als sie erstmals das große „Empfangskomitee“ für die diesjährigen Abiturienten in der Aula sah. Zum Auftakt der schriftlichen Prüfungen mit den Deutsch-Klausuren, die innerhalb von 330 Minuten zu bearbeiten waren, standen nämlich die Abiturienten des vergangenen Jahres am Treppenaufgang bereit. Einheitlich mit den Kapuzenpullis ihres Jahrgangs gekleidet, machten sie Mut und überreichten Vitaminspender.

Außerdem hingen an mehreren Stellwänden kreativ gestaltete Plakate mit Glückwünschen für alle 89 diesjährigen Abiturienten sowie persönliche Widmungen für einzelne. „Das kenne ich so umfänglich von keiner Schule, an der ich vorher war“, zeigte sich CBG-Sozialarbeiter Patrick Falkenberg erfreut über diese Tradition am CBG, die sogar zu Zeiten der Generalsanierung während des „Exils“ der meisten Schüler in der Alten Martinsschule 2014 bis 2016 gepflegt wurde.

Die sympathische Aktion seiner Vorgänger gefiel auch Finn Tillinger, der zu den diesjährigen Abiturienten mit dem Motto „Stark Wars – Abisode 2018“ zählt, welche bis 2. Mai Klausuren schreiben: „Das war wirklich freundlich und schön von ihnen, uns Glück zu wünschen“, erklärt der Ladenburger.