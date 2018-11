Viele von Entscheidung „enttäuscht“

Pfarrer David Reichert (l.) und Stadtrat Karl-Martin Hoffmann. © Jaschke.

Eine angeregte Diskussion um das geplante neue Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde in Ladenburg hat die Adventsfeier des CDU-Stadtverbands in Ladenburg geprägt. Zwar wurden im Nebenzimmer des Jahnhallen-Restaurants „El Greco“ auch Lieder gesungen. Und eigentlich stand auch „nur“ ein Vortrag von Pfarrer David Reichert zum Thema „Kirche im Wandel“ auf dem Programm. Doch danach äußerte sich Reichert auf Fragen der rund 30 Zuhörer erstmals öffentlich zu dem kürzlich im Gemeinderat mehrheitlich abgelehnten Bauvorbescheid seiner Gemeinde (wir berichteten).

„Die für uns optimalste Lösung ist abgelehnt worden, aber das Leben geht weiter“, kommentierte Reichert das Votum aus persönlicher Sicht. „Viele sind jedoch von der Mehrheitsentscheidung sehr enttäuscht“, weiß Reichert auch. CDU-Stadtrat Karl-Martin Hoffmann fasste kurz die Haltung seiner Fraktion zusammen. Lediglich die vierköpfige Fraktion der Grünen, Petra Erl und Bernd Garbaczok (SPD) sowie Sven Ruster (Freie Wähler) hatten sich für das umstrittene Vorhaben im Pfarrgarten ausgesprochen.

Hoffnung auf Unterstützung

Reichert baut jetzt auf die zugesagte bauleitplanerische Unterstützung der Stadt beim alternativen Neubau auf dem bisherigen Gelände des Luther-Hauses an der Realschulstraße. Dieses müsse komplett abgerissen werden. Die Bausubstanz sei zu schlecht. Ein Teil des Grundstücks werde verkauft. Bis in zwei Jahren sei der Masterplan der Landeskirche zu erfüllen. Nur für ein 470 Quadratmeter messendes und damit lediglich noch halb so großes Gemeindezentrum wie bisher erhalte man Zuweisungen von Kirchensteuermitteln.

Das bestehende Gemeindehaus zu sanieren, wie unter anderem Irene Habel und Altstadtrat Hans Sauer forderten, „dürfen und können wir nicht“, betonte Reichert „bei allem Verständnis für Ihr Anliegen“. Man dürfe trotz der großen Neubaugebiete in der Stadt „nicht davon ausgehen, dass auch die Kirchengemeinde deutlich anwächst“.

Glauben attraktiv machen

Damit knüpfte er wieder an das eigentliche Thema an: Hatte Reichert doch eingangs klug dargelegt, vor welchen „ökumenischen und ökonomischen Herausforderungen“ die christlichen Kirchen angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen stünden. Sein Fazit: „Wir müssen uns wieder mehr unseren Mitgliedern widmen und nicht über sie hinweg predigen.“ Es gelte zu schauen, wie Glauben wieder attraktiv werden könne.

Hoffmann fand: „Die Entchristlichung unserer Gesellschaft macht mir mehr Sorgen als eine angebliche Islamisierung.“ Sympathie hegte Reichert für diese Aussage von Jutta Schmitz-Rixen: „Beide Kirchen sollten mehr Heimat und Kuscheleinheiten bieten.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018