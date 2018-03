„Viele wissen gar nicht, wie groß die werden können“

Anzeige

Das Herz geht Pflanzenfreunden auf, wenn sie dieser Tage das Glasgewächshaus der Ladenburger Baumschule Huben betreten. Dort ist die Ausstellung „Kamelien im Frühjahr“ noch bis Samstag, 17. März, geöffnet. Zum Zauber tragen floristische Dekorationen von Ursula Holdermann und Rebecca Katzer bei. Und: Bereits zum Auftakt blühen viel mehr Gewächse als im Vorjahr. Das hat natürliche Gründe, wie Hildegard Kuhn weiß: „Der Winter war diesmal mild, es gab viel Regen, wenig Sonne und kaum Frost“, erklärt die Kamelien-Kennerin des Hauses. Sie und Rainer Geyer stehen als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.

„Die Ausstellung ist ganz fantastisch, weil sie so liebevoll und dekorativ zusammengestellt wurde und die Kamelien in einem Topzustand sind“, sagt Helga Urban. Was die Autorin eines Standardwerks über Kamelien, die auch die Ausstellung dieser Teestrauchgewächse im Frankfurter Palmengarten betreut, besonders fasziniert, ist die frühe Blütezeit. Urban ist deshalb ebenso ein treuer Gast in Ladenburg wie Renate Metz und Rita Bach aus Heddesheim.

Elf Meter hohes Prachtexemplar

„Wir sind große Kamelien-Fans und haben auch schon die Pillnitzer Kamelie besucht“, erklärt Bach. Die Rede ist von einem elf Meter hohen Prachtexemplar im Dresdner Schlossgarten. „Viele Leute wissen gar nicht, wie groß die werden können“, stellt Ausstellungsleiterin Kuhn immer wieder fest. Was hierzulande eine seltene Ausnahme ist, gilt unter anderem im Nordwesten Spaniens als Regel: Im regenreichen Galizien mit seinem maritimen Klima an der Atlantikküste kann Camellia japonica, so der botanische Name, bis zu zwölf Meter hoch baumstark auswachsen.