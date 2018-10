„Vielerorts“ 2019 mit Autorin Mahlke

Nach den Literaturtagen ist vor den Literaturtagen: Die Vorbereitungen für die dritte Auflage von „Vielerorts“ vom 4. bis 7. Juli 2019 in Ladenburg laufen bereits. Für große Freude bei den Organisatoren sorgt die aktuelle Zusage der frischgebackenen Buchpreisträgerin dieses Jahres: Inger-Maria Mahlke kommt mit ihrem vielgelobten Roman „Archipel“ in die Römerstadt. Das Werk dreht sich anhand von drei Familien um den spanischen Faschismus und Kolonialismus. Von 2015 bis 1919 rückwärts erzählt, geht es auch um die Geschichte Teneriffas, wo die in Lübeck aufgewachsene Autorin, eine Juristin aus Berlin, einen Teil ihrer Kindheit verbrachte. pj

