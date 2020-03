„Vielerorts“ wird berühmt

In vier Jahren ist Ladenburg Schauplatz der baden-württembergischen Literaturtage 2024. „Das ist eine tolle Nachricht, dass Ladenburg nach vielen Jahren wieder im Mittelpunkt einer landesweit bedeutsamen Kulturveranstaltung stehen wird, und die Vorfreude ist groß.“ So kommentierte Bürgermeister Stefan Schmutz laut Pressemitteilung aus dem Rathaus der Römerstadt die Zusage des Landes: Die zuständigen Stellen in Stuttgart hätten „Ladenburg fest vorgemerkt“ und Unterstützung in Höhe von 20 000 Euro zugesagt.

Grundlage dafür bildete ein einstimmiger Beschluss des Gemeinderates im Juli 2019. Aufgrund dessen hatte sich die Stadtverwaltung beim Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst um die Ausrichtung beworben: Die Stadt sei bereit, sich ihrerseits mit 20 000 Euro finanziell zu beteiligen. Die baden-württembergischen Literaturtage werden jährlich veranstaltet. In diesem Jahr finden sie zum 37. Mal statt. Gastgeber sind diesmal die Städte Isny, Leutkirch und Wangen gemeinsam.

„Maßgeblichen Anteil an dem Vertrauensvorschuss, als eine der bislang kleinsten Städte diese Großveranstaltung stemmen zu dürfen“, haben nach Auskunft von Schmutz die ehrenamtlichen Macher der Ladenburger Literaturtage „vielerorts“. Mit ihnen habe man sich darauf verständigt, die Konzeption und Organisation dieser Großveranstaltung 2024 gemeinsam zu gestalten. So werde das bewährte Literaturtage-Team sowie der Förderverein der Stadtbibliothek eng in die Planungen einbezogen. Mit den ersten Vorplanungen soll bereits im Oktober begonnen werden, heißt es aus dem Rathaus. Die Grundlage dafür bilden dann Erfahrungswerte und Grundkonzeption der kommenden vierten Auflage der Literaturtage vom 2. bis 5. Juli 2020 in Ladenburg. „Vielerorts“ besticht bereits seit 2017 durch Lesungen mit namhaften Autorinnen und Autoren der deutschsprachigen Literatur, die an zahlreichen pittoresken und privaten Orten der alten Römerstadt und an ausgewählten Plätzen in der Umgebung mit Vorlesungen auftreten.

Auch die Ladenburger Lyrikerin Carolin Callies zeigte sich als hauptverantwortliche Organisatorin von „vielerorts“ erfreut über die Zusage des Landes: „Mit den baden-württembergischen Literaturtagen in Ladenburg stärken wir unser kulturelles wie gesellschaftspolitisches Anliegen, Literatur zu den Menschen zu bringen – und mit ihr andere Welten, neue Ideen und die ungebrochene Lust am Lesen.“

