Vielfältige Inspirationen fürs geliebte Grün

Ladenburg.Viele befällt nun wieder ein angenehmes Kribbeln: Das ist die „Gartenlust“. Bei dieser Ausstellung der Ladenburger Baumschule Huben am Schriesheimer Fußweg lässt sich von Freitag, 21. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, die Sehnsucht nach vielfältigen Inspirationen für das geliebte Grün am Haus, auf der Terrasse oder auch dem Balkon umfassend stillen. Motto: „Hier werden Garten- und Gärtnerträume Wirklichkeit.“

Bei der 8. Auflage sind erstmals mehr als 200 Anbieter aus der Region und aus ganz Deutschland auf 30 000 Quadratmetern Fläche im Verkaufsgarten und im historischen Rosenhof vertreten. Darunter diesmal auch junge Designer der „Textilerei“ für Möbel, Schmuck und Bekleidung aus dem Gründerzentrum „Startup-Mannheim“.

Besucher dürfen sich ebenso auf Kulinarisches freuen: Erstmals laden Foodtrucks, also mobile Essensstände, in die bunte Streetfood-Küche aus aller Welt ein.

Darüber hinaus steckt viel Musik in der Gartenlust: Das aus mittel- und südamerikanischen Musikern bestehende Sextett Palito Aché um den Gitarristen Marcos Gutiérrez bringt am Freitag und Sonntag mitreißende Klänge aus Kuba mit.

Das Duo Martinique bietet eine stimmungsvolle Mischung aus Valse musette, Tango Argentino, Chansons und eigenen Stücken. Außerdem treten das Liedermacher-Duo Nordakas aus Nordspanie und das Heidelberger Trio Groove Sauce auf.

Die „Lust am Genuss“ steht also auf breiter Front im Mittelpunkt. Doch es gibt auch einen spannenden Wettbewerb: Am Freitag wird beim Rhein-Neckar-Cup das besten Auszubildendenteam im Landschaftsgärtnern ermittelt. Außerdem findet am Eröffnungstag die Benefizaktion „Rose der Hoffnung“ des Hopp-Kindertumorzentrums (KiTZ) statt. Das KiTZ-Team informiert an allen drei Tagen. Am Samstag und Sonntag ist der Niedrigseilgarten geöffnet, wo Bewegungsspiele für gute Laune sorgen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019