Vielfältiges Schaffen dank großer Erfahrung

Anzeige

„Dass Lebendigkeit herüberkommt“, das ist Elsbeth Lang wichtig. Der Ausdruck von Lebensfreude gelingt der Schriesheimer Künstlerin fraglos. Da sind sich die vielen Besucher der Schau einig, die Dezernent Hans Werner vom Rhein-Neckar-Kreis am Donnerstagabend eröffnet. Diese Ausstellung zeigt unter dem Titel „Aus meiner Sicht“ 53 aktuelle Lang-Werke im Kreisarchiv in Ladenburg. Faszinierende Acrylgemälde, Radierungen und Zeichnungen: Langs erstaunlich vielfältiges Schaffen resultiert aus ihrer Erfahrung.

Bereits seit den frühen 80er Jahren lässt sich die in Eberbach geborene Malerin und Grafikerin inspirieren – von ihrem Leben in der Region ebenso wie unter anderem von den Aufenthalten an der geliebten französischen Atlantikküste. Auf den künstlerischen Schaffensprozess geht die Heidelberger Kunsthistorikerin Dr. Maria Lucia Weigel in ihrem Vortrag kenntnisreich ein: „Seit vielen Jahren erkundet die Malerin ihre Sujets zunächst mit Zeichnungen in Skizzenbüchern.“ Spannend: Etliche davon sind in Vitrinen ausgestellt. Hinter Glas sind, auf größere Bildträger aufmontiert, auch kleine Pappschachteln zu sehen. „Auf ihnen zeichnet Lang mit Tintenroller miniaturhafte Momentaufnahmen aus dem prallen Leben“, beschreibt Weigel die sehenswerte Assemblage. Jede Bildeinheit stehe für sich, gehe kompositorisch jedoch mit anderen eine Verbindung ein.

„Das ist zunächst nur Gekritzel, aus dem allmählich Figuren und Gesichter entstehen“, erklärt Lang, die sowohl dem Kunst-Verein Ladenburg als auch der Heidelberger Gedok angehört, im Gespräch. Es sieht absichtsvoll aus. „Ist es aber nicht“, entgegnet Lang, die an der Volkshochschule Schriesheim gefragte Kurse gibt. Ihre Kunst entwickle sich stets intuitiv. Und: „Meine Bilder“, so Lang, „sind wie ein Spiegel meines Lebens oder des Lebens im Allgemeinen. Da bleibt Nichts wie es ist, alles ist im Wandel“. Durchgehend findet sich Figuratives, selbst in abstrakten Darstellungen.