Vierte Disziplin: Tanzen mit „Starboyzz“ zum Abschluss

Die Römerstadt ist seit bald 25 Jahren die Heimat des „Römerman“-Triathlons. Das erinnert natürlich ganz bewusst an den Namen der Mutter aller Dreikampf-Veranstaltungen: den Ironman auf Hawaii, der 1978, also vor genau 40 Jahren, erstmals stattfand. Die 24. Auflage des Schwimm-, Rad- und Laufwettbewerbs über die olympische Kurzdistanz in Ladenburg steht unmittelbar bevor. An diesem Samstag, 21. Juli, gehen aber nicht nur Leistungssportler und Fortgeschrittene an den Start. Vielmehr gibt es auch beliebte breitensportliche Angebote zu Wasser und zu Lande für alle Altersklassen.

Insgesamt werden zum diesjährigen Triathlon-Festival wieder rund 1600 aktive Teilnehmer und ein Mehrfaches an Besuchern erwartet. Klar, dass deshalb mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist. Freibad, Römerstadion und die Felder rund um Ladenburg sind Schauplätze der Nachwuchswettbewerbe ab 8.45 Uhr und des Fitness-Triathlons ab 9.20 Uhr. Höhepunkt der Veranstaltung ist der „RömerMan“, der um 14 Uhr auf dem Neckar bei Edingen gestartet wird und durch den Vorderen Odenwald führt. Etliche Weltklasse-Athleten, die auch auf Hawaii erfolgreich waren wie zuletzt Patrick Lange (RömerMan-Sieger 2013 und ´14), schätzen die ebenso anspruchsvolle wie attraktive Wettkampfstrecke. Spitzenmann Florian Angert, der Ladenburg seit 2015 gewonnen hat, will seinen vierten Sieg in Folge feiern.

Zeitplan Triathlon-Festival 8.45 und 9 Uhr (Start: Freibad): Start der „Römerkids“-Schüler C (Delfine): 50m Schwimmen - 2,5 km Radfahren - 400m Laufen, Schüler B (Tiger): 100m Schwimmen - 4 km Radfahren - 800m Laufen. 9.20 Uhr (Start: Freibad): Fitness-Triathlon Schüler A und Jugend B: 200m Schwimmen - 7 km Radfahren - 2 km Laufen; Jugend A, AK 1-4, u. Senioren 1-7: 500m Schwimmen - 20 km Radfahren - 5 km Laufen. 14 Uhr: „RömerMan“ (Start im Neckar): AK 1-4 und Senioren 1-7: 1,8 km Schwimmen (Neckar) - 42 km Radfahren - 10 km Laufen. 20 Uhr (nach Siegerehrungen): Finisher-Party mit StarBoyzz und Sängerin Renee Walker als Gast. pj

Auf all das ist Hauptorganisator Günther Bläß zwar stolz, doch betont er auch diesmal: „Besonders liegt es uns am Herzen, dass wir möglichst viele Kinder und Jugendliche an den Sport heranführen“, schreibt er im Grußwort zur großen und informativen „MM“-Sonderbeilage vom Mittwoch. Unterstützt wird Bläß von über 400 ehrenamtlichen Helfern, was eingedenk auch vieler Teilnehmer aus Ladenburg das Gefühl vermittelt, die halbe Stadt sei auf den Beinen. Auf alle wartet wie immer ein abwechslungsreiches Programm mit Triathlon-Expo und verschiedenen sportlichen Vorführungen im Römerstadion. Dort rundet die abschließende, öffentliche Finisher-Party das Festival ab: Ab 20 Uhr feiern Sportlern und Besucher im großen Festzelt mit den „StarBoyzz“. Die Musiker der Herbert Grönemeyer-Band aus der Region bringen diesmal keine Geringere als Rockröhre Renee Walker mit. Und wie jedes Jahr wünscht sich Festivalmacher Bläß eine volle Tanzfläche.