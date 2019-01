Visionär als Vorbild für heutige Ingenieure

Traditionell beschließt ein Vortrag, der den Wissenshunger der Mitglieder stillt, die Hauptversammlungen beim Heimatbund. Diesem 1926 gegründeten Geschichtsverein fühlten sich auch Ladenburgs erster Ehrenbürger Carl Benz und seine Gattin Bertha, die 1939 Ehrenmitglied des Heimatbunds wurde, „eng verbunden“, wie Winfried A. Seidel freilich bestens weiß. Denn der Begründer des Automuseums Dr. Carl Benz in der historischen Fabrik an der Ilvesheimer Straße ist Autor einer Biografie über den berühmten Autopionier aus Baden und dessen frühe Idee des „pferdelosen Wagens“.

In freier Rede sprach Seidel im Domhofsaal anlässlich des bevorstehenden 90. Todestags von Benz am 4. April kenntnisreich über dessen Leben und die Ladenburger Zeit von 1904 bis 1929. Kaum zu glauben, dass die Familie damals in die Römerstadt umzog, weil „Benz erfahren hatte, dass dort die Grundstückspreise besonders günstig waren“. Der spätere „Ochsen“-Stammgast und seine Frau kauften einem Heidelberger Brauereibesitzer das wohlbekannte herrschaftliche Wohnhaus nahe des Neckars ab. Im parkartigen Garten ließ Benz für Lieblingsmodelle die Garage im Stile eines Wehrturms errichten. Eine der ersten erfolgreichen Initiativen des Heimatbunds war es zu erreichen, den Bereich vor der Villa in „Carl-Benz-Platz“ umzutaufen.

Am Ende stand ein nachdenkliches Schlusswort Seidels angesichts von Diesel-Skandal und Klimawandel: „Benz war ein Mensch, der Visionen hatte, diese aber auch durch setzte, und ich würde mir wünschen, dass die heutigen Ingenieure richtige Lösungen finden, damit uns das Kommunikationsmittel, das er uns geschenkt hat, nicht verloren geht.“ pj

