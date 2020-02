Visitenkarten am Auto sind tabu

In der Januar-Sitzung des Ladenburger Gemeinderats wurde die Frage gestellt, ob es eigentlich erlaubt sei, Werbe-Visitenkarten an Autos anzubringen. Eine Anwohnerin hatte sich über die unwillkommene Papierflut geärgert. Bürgermeister Stefan Schmutz wusste in der Februar-Sitzung jetzt eine Antwort.

„Die Karten sind nicht zulässig“, sagte er, gab aber zu bedenken, dass es nicht einfach werde, „der Sache Einhalt zu gebieten.“ Der Gemeindevollzugsdienst sei jedoch angewiesen worden, verstärkt darauf zu achten: „Das Ziel ist, die Leute in flagranti zu erwischen. Sonst wird es extrem schwierig.“ stk

