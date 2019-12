Vogelfütterung verwaist

Nachdem sich der Verein der Vogelfreunde in Ladenburg aufgelöst hat, ist die Wintervogelfütterung verwaist. Nun sucht die Stadtverwaltung Ehrenamtliche, die Zeit und Lust haben, sich um die hungrigen Schnäbel zu kümmern. Die Futterstellen im Reinhold-Schulz-Waldpark, in der Hirschberger Allee, auf dem Damm hinter dem Kandelbach und links am Weg zwischen Friedhof und Bestattungsinstitut seien rund zwei bis drei Mal wöchentlich mit Streufutter zu versorgen.

Die Futterkosten erstatte die Stadt Ladenburg zurück, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus. Außerdem benötige man Helfer für die Kontrolle und Reinigung der Nistkästen. Diese befinden sich im Waldpark, im Friedhof, im Benzpark, an der Bleiche und am Römerstadion. Wer sich engagieren wolle, erhalte eine Einweisung. Interessenten mögen sich bei Anna Struve, der städtischen Umwelt- und Klimaschutzbeauftragten, unter der Telefonnummer 06203/70-149 oder per E-Mail (anna.struve@ladenburg.de) melden. pj

