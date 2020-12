Vollgas mit der Kettensäge

Der Ladenburger Jochen Liebrich gibt Vollgas: „Das ist aber kein Machogehabe“, erklärte der Mann mit Schutzkleidung an der Kettensäge. Es sei sicherer, den Schalter durchzudrücken, wenn Kettenzähne zupacken. Liebrich kennt sich aus: Seit Jahren bezaubern seine in der Landschaft geschnitzten Tierfiguren. Auch die Urnenwiese auf dem Friedhof der Römerstadt hat er auf diese Weise künstlerisch gestaltet.

„Jetzt wird’s weihnachtlich“, kündigte Liebrich an, als er auf dem Platz vor der Stadtbibliothek Sterne aus Baumscheiben sägte. Sie wanderten ebenso in den benachbarten Adventsbasar der Glashauswerkstatt aus dem Waldpark in der Hauptstraße 6 wie der heulende Wolf aus Zedernholz, dem Liebrich den letzten Schliff gab. „Der macht gute Sachen“, nickte Pappmaché-Künstler Willi Wolfrum anerkennend.

Riesiger Zuspruch

Überhaupt war die dreitägige Verkaufsaktion im städtischen Ladenraum ein Erfolg für die Initiative im Waldpark: „Mit diesem großen Zuspruch haben wir nicht gerechnet“, freute sich Werkstattleiter Albert Klar-Bauder über den Ersatz für den abgesagten Weihnachtsmarkt.

Neben selbst hergestellten weihnachtlichen Präsenten galt das Interesse auch der Vereinsarbeit. „Es gingen einige Beitrittserklärungen über den Ladentisch“, erklärte der Schreiner und betonte, dass dank des Hygienekonzeptes nie Hektik aufkam.

Klar-Bauder zog unter Anspielung auf die städtische Aktion zur Unterstützung von Altstadtfestvereinen im September diese Bilanz: „Das war unsere Weihnachtsmarkt-Rettungsbox, denn wir haben Einnahmen und Spenden in der Größenordnung des jüngsten Weihnachtsmarkts erzielt.“ pj

