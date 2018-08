Vom Rhein an den Neckar

Anzeige

Sieben Meter hohes Ensemble

„Ich hoffe, dass der Stern in neuem Glanz erstrahlt, bis die Nächte frostig werden“, sagt Seidel. Seitlich vor der Werkstatt und dem Museumsdepot wird dann das am Ende insgesamt sieben Meter hohe Ensemble beim Betreten des Museumsgeländes und auch von außerhalb sichtbar gut sein. „Den vorschriftsmäßigen Abstand zu den Nachbarn halten wir ein, und ein unmittelbarer Anwohner akzeptiert den Standort“, sagt Seidel. Das letzte Wort haben demnächst Vertreter der Fachbehörde des Landes, weil die historische Fabrik unter Denkmalschutz steht.

„Aber ich gehe davon aus, dass dem Vorhaben nichts im Wege steht“, so der Besitzer des Museums an der Ilvesheimer Straße, das seit 2005 dem Erfinder des Automobils gewidmet ist. Noch lehnen die beiden jeweils 600 Kilogramm schweren Hälften des Sterns an der Depotmauer. Seidel sieht es bereits vor sich: „Er soll künftig nur sporadisch beleuchtet werden, bei Veranstaltungen im Winter vielleicht öfter.“ Momentan sei der Stern noch mit Neonröhren ausgestattet. Bei der Demontage gingen einige davon kaputt. „Die sind aber noch lieferbar“, weiß Seidel als alter „Schrauber“ und Organisator der jährlichen „Veterama“-Ersatzteilmärkte für Oldtimer.

„Das Museumsteam und ich überlegen uns jedoch, die Beleuchtung auf LED umzustellen, müssen aber noch ausprobieren, wie es wirkt“, gibt er Einblick in weitere Pläne. „Jegliche Veränderung des Originalzustands muss ich jedoch mit Daimler abzusprechen“, erklärt Seidel. Das Unternehmen legt Wert darauf, dass der Stern nicht in einem Magazin versauert, sondern, dass er von außen sichtbar ist.

Zu wenig traditionsbewusst

„Für das Unternehmen ist es ein Argument gegen die Kritiker des Abbaus in Mannheim, dass der Stern hier eine Zukunft hat“, sagt Seidel. Ihn persönlich habe es „gewundert, dass beim Stern der Aufschrei so laut war, während bei anderen Entscheidungen viele nicht so aufmerksam waren: Zum Beispiel, als 1998 der Name Benz aus dem Konzernnamen getilgt wurde.“ Auch dass die Stadt Mannheim zu wenig Traditionsbewusstsein zeige, kritisiert Seidel: So habe er schon zu Zeiten von Oberbürgermeister Gerhard Widder angeregt, beispielsweise auf der Wiese am Planetarium, einen Hinweis darauf anzubringen, dass in einer Mannheimer Quadrate-Werkstatt das Automobil erfunden wurde.

„In Japan oder in den USA wäre das selbstverständlich, in Mannheim gibt es da nichts“, bedauert Seidel. In Ladenburg, wo das Carl-Benz-Gymnasium steht, ist das anders: Am heutigen Benz-Park hinter der ehemaligen Benz-Villa, wo die Daimler und Benz-Stiftung residiert, erinnert ein Gedenkstein an den Ehrenbürger, der 1929 nach einem großen Trauerzug durch die Stadt auf dem örtlichen Friedhof bestattet wurde.

Ein ehrendes Andenken

Nun bewahrt Ladenburg also auch dem Mercedes-Stern aus Mannheim ein ehrendes Andenken: „Und alle, die ihn liebgewonnen haben“, so Seidel, „können ihn bei uns besuchen kommen.“

