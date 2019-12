Von Spielplatzpflicht freikaufen

Ab drei Wohneinheiten müssen neue Geschossbauten eigentlich einen Kinderspielplatz aufweisen. Das schreibt die Landesbauordnung (LBO) im Prinzip schon länger vor. Doch erst seit August 2019 gibt es die Möglichkeit für Bauherren, sich unter bestimmten Voraussetzungen von dieser Pflicht zu befreien.

„Das ist ein Novum, und es gibt noch nicht viele Städte und Gemeinde, die sich mit diesem Thema befassen mussten“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Ladenburg. „Wir gehen hier einen neuen Weg“, führte Schmutz weiter aus, „weil sich die LBO in diesem Punkt verändert hat und das Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann genau diese Thematik mit sich bringt“.

6000 Euro für 30 Quadratmeter

Da die Verwaltung in diesem Quartier ohnehin das Thema Kinderspielplatz auf der Tagesordnung habe, sehe man mit der Neuerung die „Gelegenheit, Ablösesummen im Rahmen einer Bürgerbeteiligung zielgerichtet einzusetzen“, gab Schmutz einen Ausblick auf das weitere Vorgehen. Es hätten sich diesbezüglich auch bereits Anfragen von Bauträgern im Rathaus gehäuft. In Beispielrechnungen verdeutlicht die Verwaltungsvorlage, wie sich Bauherren bei drei bis zwölf Wohneinheiten von der „Spielplatzpflicht“ freikaufen können: Sie zahlen alle eine Pauschale in Höhe von 6000 Euro für eine eingesparte, 30 Quadratmeter große Grundstücksfläche. Dazu kommen je nach Vorhaben 5000 bis 12 000 Euro, die obendrein für Spielgeräte anfallen würden. Alle Werte lägen am unteren Ende dessen, was das zuständige Landesministerium zur Gesetzesänderung empfohlen habe, so Schmutz.

Mit diesem Vorgehen erhöhe man einerseits die Planungssicherheit. Andererseits gelte es zu vermeiden, dass viele Minispielplätze minderer Qualität entstehen, da die Normen für private Spielplätze deutlich niedriger seien als für öffentliche. „Es gibt bestimmte Konstellationen, wo es eine sinnvolle Lösung sein kann, dass nicht jeder einen klitzekleinen Spielplatz baut“, erklärte Ralf Schmidt, der Leiter des Baurechtsamts im Rhein-Neckar-Kreis, am Freitag auf Anfrage. Die konkrete Vereinbarung sei ihm nicht bekannt. Dies gehe die Baurechtsbehörde aber auch nichts an. Der Gesetzgeber habe die neugeschaffene Möglichkeit der Ablösung aber sehr „diffizil“, also kompliziert, gelöst. „Ladenburg ist die einzige Kommune im Kreisgebiet, von der ich weiß, dass sie vorhat, das umzusetzen“, so Schmidt.

In der Sitzung erklärte Schmutz, die Einnahmen dafür zu nutzen, „dass kommunale Flächen mit einer entsprechenden Größe und Qualität entstehen, die dann auch allen Kindern zur Verfügung gestellt werden“. Die LBO sehe vor, dass die Ablöse so einzusetzen sei, dass sie auch den Kindern zugutekomme, die sonst unmittelbar von diesem Angebot vor Ort profitieren würden. „Wir können also diese Gelder nicht dafür nehmen, irgendwo in der Stadt einen Spielplatz anzulegen“, verdeutlichte Schmutz.

Es werde von Fachleuten in den Aufsichtsbehörden jedoch empfohlen, dass man sich bei einem größeren Vorhaben durchaus mit dem Bau eines Spielplatzes im Innenhof anfreunden könne, erläuterte Schmutz. „Wir würden den Deckel bei 18 oder 20 Wohneinheiten sehen, wenn Kinder in dem Haus zu erwarten sind, und dann einer Ablöse nicht zustimmen“, ergänzte Stadtbaumeister André Rehmsmeier. Doch gebe es ja „nur ganz wenige Fälle in Ladenburg mit so vielen Wohneinheiten“.

„Orte der Begegnung“

„Wir freuen uns, wenn größere, ansprechende Spielplätze für alle entstehen“, sagte Karl-Martin Hoffmann für die CDU-Fraktion. Es sei zu beobachten, wie die Entwicklung verlaufe, um gegebenenfalls nachjustieren zu können. Es sei zu begrüßen, eher weniger, aber dafür größere Flächen als viele kleine zu bekommen, denn Spielplätze seien „Begegnungsorte Nummer eins“, führte Angelika Gelle (SPD) aus. Dies unterstrich Ulla Völkel (FDP). „Auch wir stimmen zu, hätten uns aber wie die Fraktion der Grünen eine weitergehende Staffelung der Pauschalbeträge nach Vorhabengröße gewünscht“, sagte Sven Ruster (Freie Wähler).

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019