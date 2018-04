Anzeige

Dann durchschneidet die Trasse Wiesen und Felder, rückt bis auf 60 Meter an die Grundstücksgrenze des Anwesens Banaterstraße 60 heran, rund 80 Meter bis an das Haus. Die anderen Gebäude liegen weiter weg. Auf der Höhe des Wohngebiets und ein Stück darüber hinaus in Richtung Ilvesheimer Straße soll ein vier Meter hoher Lärmschutzwall entstehen. Noch stört nur gelegentlich ein Geräusch aus dem Gewerbegebiet die Ruhe. Das wird sich ändern.

Die Trasse wird dicht am Industriegebiet vorbeilaufen und im „Slalom“ zwischen zwei Hochspannungsmasten. Schließlich ist der große Erdhügel am Rand der Ilvesheimer Straße erreicht. Er besteht aus Aushub, der beim Bau des Schriesheimer Branichtunnels angefallen war. „Der Hügel wird so modelliert, dass er als Rampe für die Brücke dienen kann“, erläutert der Bauamtsleiter. Auch an der Zufahrt von der Ilvesheimer Straße auf die neue Trasse kommt eine Ampelanlage zum Einsatz. Wegen dieser Zufahrt wird der Verkehr in der Ilvesheimer- und in der Bahnhofstraße leicht zunehmen, ist Rehmsmeier überzeugt.

Rund 40 Meter entfernt von dieser Zufahrt steht ein einzelnes Haus, früher ein Palettenhandel. Die Bewohner werden sicherlich unter Lärm zu leiden haben. „Gebäude im Außenbereich werden lärmtechnisch wie Gewerbegebiete behandelt“, sagt André Rehmsmeier dazu. Deshalb wird es hier auch keinen Lärmschutzmaßnahmen geben.

Ausgleichsflächen für das Projekt entstehen am Neckar und an der Straße In der Au, auf einer Fläche hinter dem St. Johannes-Kindergarten. Dazu kommen Baum- und Gehölzpflanzungen neben der Trasse. Dafür müssen landwirtschaftliche Flächen geopfert werden, ebenso für die Trasse selbst. „Die Landwirte sind immer unglücklich darüber“, erklärt der Bauamtsleiter dazu. Karl Meng ist nicht nur unglücklich, er ist sauer: „Leider werden dabei mit die besten Böden auf der Gemarkung zugebaut“, erklärt der Vorsitzende des Bauernverbands. Nach Angaben von Rehmsmeier nimmt das Projekt L597 auf Ladenburger Gemarkung insgesamt 4,3 Hektar in Anspruch, davon vier Hektar landwirtschaftliche Fläche oder Grünland. „Und die Ausgleichsflächen in gleicher Größe werden ebenfalls der Landwirtschaft entzogen“, so Meng.

