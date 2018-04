Vorbereitung sogar vor Ort in Amsterdam

Anzeige

Geschichte der Hoffnung

Für den Fall, dass sich potenzielle Besucher möglicherweise von dem bewegenden Thema abgeschreckt fühlen könnten, hat Heinzel ein Zitat parat. Es stammt von einer US-Akteurin des Stücks von 1997 und lautet: „Es ist nicht die Geschichte des Endes, sondern die Geschichte der Hoffnung, des Lebens und des Umgangs mit dieser sehr besonderen Situation.“ Dieser Satz bringe wunderbar auf den Punkt, so Heinzel, worauf es ihr und den Mitwirkenden ankomme. „Die Spieler wollten so gerne wieder richtig an Rollen arbeiten“, erklärt Heinzel die Motivation. Die 21-jährige Tabea Bühler aus Seckenheim gebe die zwiespältige Hauptrolle der damals 13-jährigen Anne Frank, nach der in Ladenburg der evangelische Kindergarten in den Weihergärten benannt ist, nahezu perfekt ab.

„Alle haben Respekt vor dem Stück“, sagt Heinzel und fügt hinzu: „Wir wollten es historisch richtig und sauber machen.“ Hat sie doch vorher noch nie ein historisches Stück inszeniert. „Um die Rollen und das Zeitgeschehen besser einordnen zu können, haben sich alle von der Ladenburger Historikerin Uta Jungcurd „Nachhilfe“ zum Thema geben lassen.“ So fühlt sich die TiL-Truppe auch gewappnet für eine geschlossene Gratis-Vorführung, die sie am Vorabend der Premiere angemeldeten Schülern gewährt.

In der Inszenierung wird mit einem Originalton auch die Initialzündung für das Schreiben eines der berühmtesten Tagebücher der Welt angedeutet: Als Mitglied der niederländischen Exilregierung hatte nämlich Gerrit Bolkestein über Radio Oranje, das auch im Versteck empfangen wurde, aus London dazu aufgerufen, alles aufzuschreiben, damit die Verbrechen für die Nachwelt dokumentiert werden. Dies nahm sich Anne Frank zu Herzen.

Noch eines ist Heinzel wichtig: „Wir fühlen uns von der Volkshochschule, unter deren Dach die TiL vor 40 Jahren entstand, von Eva-Maria Scheffel über Wolfgang Zahner bis hin zur heutigen Geschäftsführerin Melanie Dommel,ganz toll unterstützt.“

