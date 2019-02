Vorfahrt missachtet

8000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich an der Kreuzung Wallstadter Straße/Schwarzkreuzstraße in Ladenburg ereignete. Wie die Polizei gestern mitteilte, befuhr ein 38-jähriger Mann am Donnerstag gegen 9 Uhr mit seinem Audi die Wallstadter Straße, als an der Kreuzung ein von rechts kommender 79-jähriger Mercedes-Fahrer ihm die Vorfahrt nahm. Der Mercedes-Fahrer hatte zuvor kurz angehalten, bog dann aber doch nach rechts in die Wallstadter Straße ein, woraufhin es mitten auf der Kreuzung zum Zusammenstoß der beiden Autofahrer kam. Die Fahrzeuge der beiden wurden erheblich beschädigt, waren aber noch fahrbereit. Verletzt wurde niemand. red/pol

