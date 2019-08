Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall ist es in Ladenburg im Kreuzungsbereich Weinheimer Straße/Luisenstraße gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Zusammenstoß am Donnerstag gegen 8.15 Uhr. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 37-jähriger VW Golf-Fahrer die Luisenstraße und wollte nach links in die Weinheimer Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 54-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem zwar niemand verletzt wurde, jedoch Sachschaden in Höhe von mindestens 4000 Euro entstand. Die Polizei Ladenburg ermittelt gegen den 37-jährigen Golf-Fahrer. red/pol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019