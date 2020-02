Vorfreude auf Frühjahrskonzert am 9. Mai

Einstimmig haben die Mitglieder der Stadtkapelle Ladenburg ihre Vorsitzende Helene Völter-Erhardt (Klarinette) wiedergewählt. Die Hauptversammlung fand im Nebenzimmer der Jahnhalle-Gaststätte „El Greco“ statt. Dort ließ sich auch Kassenwart Manuel Fritz (Klarinette) für weitere zwei Jahre in seinem Ehrenamt bestätigen. Seinen bisherigen Posten als Jugendleiter übernahm Emil Fritz (Saxophon). Leider bleibt das Amt des Notenwarts nach wie vor unbesetzt.

Ein wichtiger Punkt: der Beschluss eines vom Deutschen Blasmusikverband empfohlenen Satzungstextes, der jedoch an die Bedürfnisse der 1993 als Musikverein gegründeten Stadtkapelle angepasst wurde. Auf Antrag der Kassenprüferinnen Erika Rühle und Brigitte Stahl erfolgte zuvor die Entlastung des Kassenwarts und der gesamten Vorstandschaft, zu der auch Vizechef Marius Steigerwald (Trompete) und Schriftführerin Doris Fesser (Flöte) gehören.

Großes Repertoire

Doch sind Ehrenämter und Regularien ja für alle nur Mittel zum Zweck des Musizierens: Seit November erarbeiten die Musiker unter der Leitung ihres Dirigenten Helmut Baumer die neuen Stücke für das Frühjahrskonzert, das am Samstag, 9. Mai, in der Lobdengauhalle unter dem Motto „What A Wonderful World“ mit einem großen Repertoire an Musik aus aller Welt stattfindet. „Wir üben fleißig: Am Samstag war die Intensivprobe und am 24. und 25. April ist das Generalprobewochenende im Domhof geplant“, erklärte Völter-Erhardt. Die Vorsitzende freute sich auch über zwei Ehrungen: Anton Brander (Trompete) und Günter Hofmann (Euphonium) erhielten die bronzene Verbandsnadel für zehnjährige Treue. pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020