Vorstellung in zwei Kirchen

Im Beisein von Landesbischof i. R. Dr. Ulrich Fischer und Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch stellt Landrat Stefan Dallinger am heutigen Mittwoch ab 17 Uhr ein bundesweit bisher einmaliges Mammutprojekt des Kreis-Eigenverlags der Öffentlichkeit vor: Auf 616 Seiten im Großformat setzt „Sakrale Kunst im Rhein-Neckar-Kreis“ mit fast 1500 Fotos die über 210 evangelischen und katholischen Kirchen mit ihren Kunstschätzen ins Bild.

17 Autorinnen und Autoren erläutern zudem aus verschiedenen Blickwinkeln das Zusammenwirken von Kunst und Kirche seit dem Mittelalter bis in die jüngste Gegenwart. Der beeindruckenden Vielfalt angemessen, findet die Buchvorstellung als Doppelveranstaltung statt, bei der Bilder des Buches gezeigt und herausragende Orgelstücke und ein kunsthistorischer Vortrag zu Gehör gebracht werden.

Sie beginnt um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Ladenburg, Kirchenstraße 38, und setzt sich in der benachbarten St.-Gallus-Kirche fort. Der Eintritt ist frei, alle Interessierten sind herzlich eingeladen. red