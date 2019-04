Vortrag: Jüdisches Leben nach 1945

Das Lobdengau-Museum lädt zu einem Vortrag von Jürgen Zieher ein. Der Historiker wird am Donnerstag, 25. April, um 18.30 Uhr im Domhofsaal über „Im Schatten von Antisemitismus und „Wiedergutmachung“ – Jüdisches Leben in Deutschland seit 1945“ referieren. Nach dem Holocaust war der Wiederaufbau jüdischer Gemeinden im Land der Täter alles andere als selbstverständlich. Angesichts eines fortbestehenden Antisemitismus in Teilen der Bevölkerung prägte das Bild vom Leben auf gepackten Koffern jahrzehntelang das Bewusstsein vieler Juden. Zugleich haben sich insbesondere Politiker für eine „Wiedergutmachung“ des nationalsozialistischen Unrechts eingesetzt und damit Voraussetzungen für die dauerhafte Etablierung einer jüdischen Gemeinschaft geschaffen. In dem Vortrag wird die Entwicklung jüdischen Lebens Deutschland seit 1945 dargestellt. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019