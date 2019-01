Vortrag über Alfred von Oberndorff

„Alfred Graf von Oberndorff: Ein Edinger schreibt Weltgeschichte.“ So lautet der Titel eines Vortrags, mit der die Vortragsreihe des Kreisarchivs im neuen Jahr am Donnerstag, 17. Januar, beginnt. Dirk Hecht befasst sich um 19.30 Uhr im Domhof (Hauptstraße 7) mit der Biografie von Albert Graf von Oberndorff (1870 – 1963). Dieser war Spitzendiplomat im späten Kaiserreich und in der frühen Weimarer Republik.

Höhepunkt seiner diplomatischen Karriere war die Mitunterzeichnung des Waffenstillstandsvertrages am 11. November 1918 bei den Verhandlungen im Wald von Compiègne, an denen er als Vertreter des Auswärtigen Amtes teilnahm. Das brachte ihm den Hass der rechtsgerichteten Nationalisten ein, welche die Friedensmacher als „Novemberverbrecher“ brandmarkten. Dies prägte sein späteres Leben.

Als Diplomat hat Oberndorff an vielen Stellen der Welt Dienst getan. Herauszuheben sind seine Gesandtschaftsposten während des Ersten Weltkrieges in Norwegen und Bulgarien sowie, im Anschluss an den Krieg in Polen. Nachdem er 1921 aus dem Auswärtigen Amt ausgeschieden war, widmete er sich der deutsch-französischen Versöhnung. Alle Interessierten sind bei freiem Eintritt eingeladen. red

