Vortrag über Demenz

Der Pflegestützpunkt des Rhein-Neckar-Kreises, Beratungsstelle Ladenburg, bietet in Kooperation mit dem Seniorenbüro der Stadt einen Vortrag zum Thema: „Diagnose Demenz. Wie soll es weitergehen?“ an. Vor dieser Frage stehen immer häufiger Betroffene und deren Angehörige. Dr. Norbert Specht-Leible informiert in seinem Vortrag „Der Klügere gibt nach? Menschen mit Demenz verständnisvoll begegnen“ über das Krankheitsbild Demenz und seine Behandlungsmöglichkeiten. Der Vortrag findet am Donnerstag, 15. März, 17 Uhr, im Domhofsaal, Hauptstraße 9, statt. Der Arzt für Altersmedizin zeigt Wege zu einer verständnisvollen Begegnung mit demenzkranken Menschen auf. Der Eintritt zu diesem Vortrag ist frei. red