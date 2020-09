Vortrag über Deportation

Einen Vortrag über die Deportation der badischen und saarpfälzischen Juden im Oktober 1940 hält Professor Wilhelm Kreutz aus Mannheim am Donnerstag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr im Domhof Ladenburg, Hauptstraße 9. Interessierte können sich bis spätestens Donnerstag, 8. Oktober, telefonisch unter der Nummer 06221/5 22 77 40 oder per Mail (kreisarchiv@rhein-neckar-kreis.de) anmelden.

Es ist der Auftakt zur diesjährige Vortragsreihe, die das Kreisarchiv Rhein-Neckar gemeinsam mit Volkshochschule Ladenburg-Ilvesheim und Heimatbund Ladenburg unter den üblichen Hygienevorgaben anbietet. Weitere Vorträge sind jeweils donnerstags um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt an Ort und Stelle geplant: Am 12. November spricht demnach Harald Stockert (Mannheim) zum Thema „Tatort Mannheim. Der Mord an Sand von Kotzebue und die Folgen“. Am 10. Dezember referiert Sabine Klapp (Kaiserslautern) über „Fromme Frauen zwischen Kirche und Welt: Beginen vom Mittelalter bis zur Reformation“. Internet: www.rhein-neckar-kreis.de/kreisarchiv. pj

