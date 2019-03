Vortrag über die Plastikflut

Die Stadt Ladenburg lädt zusammen mit dem Arbeitskreis Umwelt am heutigen Dienstag um 19 Uhr alle Interessierten zu einem Informationsabend in den Domhof ein. Wie kommt der Kunststoff in die Meere, wer sind die Verursacher und was kann jede/r Einzelne auch hier vor Ort dazu beitragen, um den Eintrag von Kunststoff in die Umwelt zu reduzieren?

Benedikt Kauertz, Umweltforscher am ifeu - Institut in Heidelberg, umreißt in seinem Vortrag im Rahmen der Veranstaltung „Ladenburg stoppt die Plastikflut: Recycling – Upcycling – Zero Waste“ die Problemstellung und benennt verschiedene Gründe für unseren Kunststoffkonsum. Zudem stellt er regionale, nationale und internationale Lösungsvorschläge für die damit verbundenen Probleme vor.

Impulse und Ideen, was in Ladenburg konkret umgesetzt werden könnte, werden im Anschluss an den Vortrag in einer Gesprächsrunde mit Bürgermeister Stefan Schmutz diskutiert. Jeder Besucher kann dazu beitragen, neue Lösungsansätze für Ladenburg zu entwickeln. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.03.2019