Vortrag über Einbruchschutz

Die Stadt lädt gemeinsam mit dem Polizeirevier alle Bürger zu einem Vortrag zum Thema Einbruchschutz am Mittwoch, 20. Februar, um 19.30 Uhr in den Domhofsaal ein. Martin Boll, Leiter des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim, wird in seinem Vortrag auf die Arbeitsweise der Einbrecher eingehen, die Schwachstellen an Haus oder Wohnung aufzeigen und darstellen, wie man sich mit Sicherungen gegen Einbruch schützen kann. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Eingebrochen wird meist über leicht erreichbare Fenster und Türen. Oft bleibt es beim gescheiterten Einbruch, vielfach aufgrund guter Sicherheitstechnik. Informationen darüber sind ein Schwerpunkt des Vortrags. red

