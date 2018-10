Vortrag über Ende der Monarchie

Zu einem Vortrag mit dem Titel „Ich lege Ihnen das Deutsche Reich ans Herz“ lädt das Kreisarchiv gemeinsam mit der VHS Ladenburg-Ilvesheim und dem Heimatbund Ladenburg am Donnerstag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr in den Ladenburger Domhof ein. Referent ist Michael Braun aus Heidelberg. Er befasst sich mit den Biografien von Prinz Max von Baden und Reichskanzler Friedrich Ebert, die eigentlich außer ihrer geografischen Herkunft nicht viel gemeinsam hatten.

In der Rubrik „Amtliches“ war im Deutschen Reichsanzeiger in der Abendausgabe vom 9. November 1918 folgende Nachricht zu lesen: „Der Kaiser und König hat sich entschlossen, dem Throne zu entsagen“. Mit dieser Überschrift läuteten die deutschen Gazetten in Berlin wie auch in Baden im November 1918 das Ende des deutschen Kaiserreiches ein. Allerdings gab es im Umfeld des Kaisers ganz unterschiedliche Pläne. Alle Interessierten sind bei freiem Eintritt eingeladen. red

