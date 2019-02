Vortrag über Energiewende

Zum Vortrag „Die deutsche Energiewende: Kosten-Nutzen-Perspektiven“ lädt der Stadtverband der Senioren-Union am Donnerstag, 7. Februar, in den Domhofsaal ein. Referent ist Markus Binder, seit 1. März 2017 Mitglied des Vorstands der Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) und der Lausitz Energie Kraftwerke AG. Die LEAG ist Betreiber von Braunkohlenkraftwerken auf Basis modernster Technologien. Sie steht für jede zehnte Kilowattstunde Strom in Deutschland. Davor war Binder sieben Jahre lang im Vorstand der Großkraftwerk Mannheim AG für den kaufmännischen Bereich zuständig. Organisiert wird der Vortrag von der Senioren-Union in Kooperation mit der Jungen Union und der CDU Ladenburg. red

