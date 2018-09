Vorverkauf für Edinger-Chöre

„Conquest of paradise“ heißt das diesjährige Programm der Ladenburger Gospel & Pop Classic Chöre, das die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Chordirektor Dietrich Edinger im Dezember präsentieren. Der Vorverkauf für die Konzerte am 9. Dezember, um 17 Uhr in der St. Pankratiuskirche Schwetzingen sowie am 26. Dezember um 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Ladenburg hat bereits begonnen.

Die Konzertbesucher dürfen sich auf „Ohrwürmer am laufenden Band“ freuen, verspricht Chordirektor Edinger. Gesungen werden unter anderem Titel von Vangelis, Les Humphries, ABBA, The Kelly Family, Michael Jackson, Barclay James Harvest oder Frank Sinatra – teilweise in siebenstimmigen Arrangements von Edinger.

Karten zum Preis von 16 Euro (Schüler und Studenten acht Euro) im Kundenforum des Mannheimer Morgen in Ladenburg, Hauptstraße 20, Telefon 06203/95 60 10. red

