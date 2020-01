Wache soll saniert werden

Als Bürgermeister Stefan Schmutz bei einer Fahrzeugübergabe Geldspender von den Badischen Versicherungen durch die Ladenburger Feuerwache führte, da hörte er nur Erfreuliches: „Das Gebäude hat aufgrund seiner Größe, Qualität und Gepflegtheit großen Eindruck hinterlassen“, berichtete der oberste Dienstherr der ehrenamtlichen Brandschützer bei der jüngsten Hauptversammlung im proppenvollen Saal des erst vor zehn Jahren eingeweihten Bauwerks zunächst.

Doch schon im darauffolgenden Satz stellte Schmutz fest: „Die Gebäudehülle macht uns Sorgen.“ Derzeit liefen deshalb Untersuchungen. Doch lasse sich bereits jetzt sagen: „Um eine Instandsetzung werden wir nicht herum kommen.“ Gleichwohl wolle er, Schmutz, die Verwaltungsfachleute auch den Bau einer Terrasse „wohlwollend prüfen“ lassen. Terrasse? Davon hatten einige Sitzungsteilnehmer, darunter die Stadträte Gudrun, Sven und Tim Ruster (Freie Wähler) sowie Uwe Wagenfeld (CDU), offenbar noch nichts gehört.

Sitzen auf Präsentierteller

Doch Kommandant Harald Lange erläuterte diesen Punkt bereitwillig: „Wenn wir mal grillen, sitzen wir im Hof wie auf dem Präsentierteller, zumal wir mit dem Neubaugebiet Martinshöfe neue Nachbarn bekommen haben.“ Deshalb habe man die alte Idee an das Rathaus herangetragen, auf dem Flachdach über den Werkstätten entlang der Bahnlinie an der Nordseite eine aufenthaltstaugliche Holzkonstruktion aufzubringen. Aus Kostengründen habe sich dieser Wunsch in der Bauphase nicht realisieren lassen.

„Wir würden da viel Eigenleistung und auch eigene Mittel investieren, soweit uns das möglich ist“, erklärte Lange. Freilich würde er sich aber ebenso über Spenden für die gewünschte Terrasse freuen. Verdient hätten es die insgesamt 161 Feuerwehrangehörigen, die sich aus 83 ehrenamtlich tätigen Frauen Männern in der buchstäblich brandgefährlichen Einsatzabteilung, 34 Jugendlichen und 44 „Ehemaligen“ der Alters- und Ehrenmannschaft zusammensetzen. Das belegte die stolze Bilanz ausdrücklich, die Lange vortrug: Zwar hat sich die Zahl der Einsätze nach dem unwetterbedingten Rekordhoch von 2018 mit 231 Notfällen im vergangenen Jahr wieder auf das „Normalmaß“ von 148 eingepegelt. Doch ist auch die Zahl von insgesamt 3366 Übungs- und Ausbildungsstunden heranzuziehen, wenn es darum geht, dieses besondere Engagement zu würdigen.

„Ich danke Ihnen für all diese Zeit und die Einsatzbereitschaft zum Wohle der Stadt“, sagte Schmutz denn auch. Langes Bericht habe eindrucksvoll aufgezeigt, wie viel Freizeit aufgewendet worden sei und wie vielfältig die Aufgaben seien. Dafür benötige man eine stets „top aufgestellte Wehr“, erst recht im Hinblick auf den Bevölkerungszuwachs von mehr als 20 Prozent in den kommenden Jahren. Deshalb steht es für Schmutz außer Frage, die Ausrüstung mit der Ersatzbeschaffung für ein Einsatzfahrzeug auch 2020 in die Zukunft zu führen. Und in der mittelfristigen Finanzplanung sei ein neues Löschfahrzeug bereits enthalten. „Es ist nicht die Frage, ob es angeschafft wird, sondern wann“, sagte Schmutz. Um die Tagesverfügbarkeit der Einsatzkräfte zu erhöhen, weist die Stadt in ihren Stellenausschreibungen darauf hin, dass die Unterstützung der Feuerwehr erwünscht sei. „Ich hoffe, dass es 2020 bei der Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters im Rathaus Früchte trägt“, so Schmutz.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.02.2020