Waldkindergarten am Tiergehege vorgesehen

Dass Ladenburg eine Schulstadt ist, bildet sich im Haushaltsplan 2019 ebenso deutlich ab wie der Nachholbedarf beim Thema Kinderbetreuung. Am Mittwoch, 30. Januar, soll das Zahlenwerk verabschiedet werden. Laut Etat-Entwurf, den der Gemeinderat am Dienstag und Mittwoch ausführlich beraten hat, stehen rund 4,8 Millionen Euro allein an laufenden Ausgaben im Einzelplan 2. Dort sind alle schulischen Angelegenheiten verbucht.

Anhand einer Grafik veranschaulichte Stadtkämmerer Daniel Müller, dass dieser Einzelplan „sehr stark gewachsen“ ist. Einer der Gründe dafür ist die Digitalisierung. „Das Land hat pro Schüler 50 Euro überwiesen“, erklärte Silvia Steffan als Fachbereichsleiterin der Hauptverwaltung im Rathaus den „sehr warmen Regen“ (Müller). Steffan erläuterte auch, wofür investive Ausgaben in Höhe von 900 000 Euro vorgesehen sind. Die größte Position: der Schülerhort „Haus des Kindes“. Der Ausbau der Betreuung zur neuen „Kernzeit plus“ bis werktäglich 16.30 Uhr zieht auch einen Anstieg der Personalkosten nach sich, wie Steffan Zusammenhänge verdeutlichte.

Weitere Positionen: Einzelne Gebäudebereiche von Merian-Realschule, Werkrealschule und Dalberg-Grundschule sind zu modernisieren. Die Astrid-Lindgren-Schule wird zweizügig ausgebaut, um steigenden Schülerzahlen durch Neubaugebiete zu begegnen. Damit geht eine Verstärkung der außerschulischen Betreuung einher.

Kinderbetreuung ist ein weiteres großes Thema. „Wir haben massiven Nachholbedarf“, stellte Bürgermeister Stefan Schmutz fest. Dies schlägt sich im Einzelplan 4 für „Soziale Sicherung“ nieder. Tageseinrichtungen und Kindertagesstätten machen mit mehr als 75 Prozent gut drei Viertel der laufenden Ausgaben in Höhe von knapp vier Millionen Euro aus.

Damit werden Ganztagsplätze unterhalten oder neu geschaffen. Die Zahl der Angebote für Kinder über drei sowie unter drei Jahren soll verbessert werden. Dazu muss das Fachpersonal um 2,4 Kräfte aufgestockt werden. Die Personalkosten allein in diesem Bereich belaufen sich insgesamt auf fast eine Million Euro. Der Ansatz für die Ausgaben zum Umbau von Gebäuden erhöht sich gegenüber 2018 von 45 000 auf 70 000 Euro.

„Eine große Herausforderung“

Auf Antrag der Grünen-Fraktion wurde der Planungsansatz für den geplanten Waldkindergarten um 10 000 auf 35 000 Euro erhöht. Damit könnte im Waldpark das als Domizil vorgesehene Gebäude am Tiergehege auf Vordermann gebracht werden, sobald die Betriebserlaubnis der Landesstelle vorliegt. Auch der städtische Zuschussbedarf für die Pflichtleistung der Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten steigt von rund 207 000 auf insgesamt 305 000 Euro deutlich an. „Das Thema ist eine große Herausforderung und erfordert ebenfalls personelle Aufstockung“, erklärte Fachabteilungsleiterin Steffan.

