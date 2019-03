Waldparklauf am Samstag

Die Leichtathletikabteilung der Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV) bietet allen Sportlern der Region am Samstag, 30. März, wieder einen Frühjahrslauf an. Start und Ziel ist das Römerstadion. Eingebunden ist die Veranstaltung in den Laufcup Unterer Neckar.

Der Startschuss für den Wettbewerb fällt um 14 Uhr im Römerstadion. Der Zeitplan: 14 Uhr (0,8 Kilometer), 14.15Uhr (1,4 Kilometer), 14.30 Uhr (2,5 und fünf Kilometer), 15.15 Uhr (zehn Kilometer).

Der LSV weist darauf hin, dass Läufer die Heidelbergerstraße kreuzen und dabei Vorfahrt haben. Am 30. März ist in der der Zeit von 14.40 bis 16.15 Uhr mit leichten Behinderungen und kurzen Wartezeiten am Übergang Heidelbergstraße und Bollweg zu rechnen. Der Verkehr wird durch Ordner und Polizei geregelt. Die Halteverbote in dem Bereich sind zu beachten.

Die Anwohner werden gebeten, in der Zeit von 15.15 bis 16.15 Uhr den Bollweg nicht zu befahren. Parkmöglichkeiten auf dem Schwimmbadparkplatz (inclusive Fährwiese). red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019