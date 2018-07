Walter Schüßler will wieder Weltmeister werden

Anzeige

„Am 17. August will ich auch bei den Weltmeisterschaften der Masters im spanischen Barcelona versuchen, meinen Titel zu verteidigen“, kündigte der seit Jahren erfolgsverwöhnte Schüßler an. Er war früher hauptberuflicher Feuerwehrmann in Mannheim und startete sportlich erst viel später durch als Elias und Kyra heute. Und Rapp hatte bei den Bezirks- und Landesmeisterschaften der Kinder und Schüler in Ladenburg sechs Nachwuchs-Asse im Ärmel: Neben Elias Graze zeigten auch Yaser und Mohammad Khalouf, Kasem Barghout, Nick Uffelmann und Jonathan Stumpf alle persönliche Bestleistungen. „Das zählt vor allem, da ist die Platzierung gar nicht so interessant“, erklärt Rapp zufrieden und lobte Graze: „Enorm, dass er zwei Wochen nach den DM schon wieder so stark ist.“

„Das war ein schönes Turnier: Es ist gut gelaufen, und wir haben ansprechende Leistungen gesehen“, zog ASV-Chef Joachim Loose Bilanz. Dass „sein“ ASV bei der Integration durch Sport in Ladenburg eine wesentliche Rolle spielt, dafür stehen neben den Ringern auch die Gewichtheber: Der 16-jährige Syrer Yaser Khalouf besucht die Werkrealschule Unterer Neckar in Ladenburg und hat das Gewichtheben vor zwei Jahren für sich entdeckt. „Die Teildisziplin Stoßen macht mir am meisten Spaß“, sagt er.

Auch sein Bruder Mohammad und der ebenfalls mit seiner Familie aus dem Bürgerkriegsland Syrien nach Ladenburg gekommene Kasem Barghout kommen regelmäßig ins Training von Rapp, der schon vor Jahrzehnten als „Meistermacher“ galt. pj

