Wandkünstler Sketjet zündet kreativen Turbo

Da werden die Mädchen und Jungen, die das Postillion-Kinderhaus an der Hockenwiese im Ladenburger Stadtteil West besuchen, Augen machen: Umgeben von Bäumen und lustigen Pilzen reicht ein lächelnder Drache eine Blume an ein Faultier und ist auch freundlich zu anderen Wesen. Szenen, die für den bevorzugten Umgang miteinander stehen, hat der Mannheimer Wandbildkünstler Sketjet am Wochenende im Auftrag der Stadt auf die Vorderseite der Mobilräume gesprüht.

Da es länger dauert, bis die Kita dieses Provisorium verlassen und in die geplanten Räume südlich der Wohnbebauung In der Au umziehen kann, haben die städtischen Container am Neubaugebiet ein freundlicheres „Gesicht“ bekommen. „Kindgerecht, bunt und ansprechend“: So habe sich Bürgermeister Stefan Schmutz die Fassade gewünscht, berichtet der mit der Interimslösung betraute Ladenburger Architekt Lucas Juhl. Und das ist Sketjet, zu dem Juhl Kontakt hergestellt hatte, überzeugend gelungen. Das Pseudonym leitet sich ab aus den englischen Worten für Skizze (Sketch) und Düsenflieger (Jet). Es soll ausdrücken, wie schnell Jonathan Frübis, so sein bürgerlicher Name, den kreativen Turbo zündet.

„Das Großflächige interessiert mich besonders, weil es ganz anders wirkt als Kleinformatiges“, erzählt Sketjet, während er dem Kofferraum seines fahrenden Studios Spraydosen entnimmt. Im Internet und auf Instagram finden sich viele eindrucksvolle Illustrationen, wie er selbst seine Werke nennt. Eine der jüngsten Arbeiten: die Gestaltung einer 150 Quadratmeter großen Autohausfassade mit einer Szene aus einem Tarantino-Film. „Ich male und zeichne schon mein Leben lang“, sagt der Sohn von Zeichner Bernward Frübis. Selbst als Designer bei einer Werbeagentur beschäftigt, ist es das Ziel von Sketjet, seinen bisherigen Nebenberuf so auszubauen, dass er davon leben kann.

Das könnte gut klappen, wenn sich künftige Kunden so „hellauf begeistert“ zeigen, wie Kitaleiterin Martin Weiher nach Auskunft von Architekt Juhl. Mit ihr und der Stadtverwaltung hatte Sketjet den Entwurf abgestimmt. Jetzt übertrug er ihn per Beamerprojektion in den richtigen Proportionen auf die rund 35 Quadratmeter große Fläche. „Kinderillustrationen sind nicht mein Hauptsteckenpferd“, sagt Sketjet. Seine Motive liegen sonst im Bereich zwischen Realismus und Surrealismus. Aber genau das mögen Kinder doch auch, oder? pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.11.2020