Warmer Regen nach närrischer Party

Über Spenden von jeweils 330 Euro freuen sich die Leiterinnen der drei Ladenburger Caritas-Kindergärten. Ermöglicht hat die aufgerundete Gesamtsumme der diesjährige Kinderfasching der katholischen St.-Gallus-Gemeinde mit einem Erlös von 981 Euro. „Das ist unser bisheriger Rekord“, sagt Christian Steinbach vom Organisationsteam bei der Übergabe der Spenden vor dem Günther’schen Kindergarten.

Dessen Saal im Untergeschoss diente vielen kostümierten Mädchen und Jungen an Fasnacht als Tanzfläche. Für Stimmung sorgten Steinbach und ein Mädchenchor, den beim Fototermin Clarissa vertrat. Ihre Eltern Regine und Karl-Martin Hoffmann sind außerdem mit Kerstin und Christian Steinbach sowie Markus Wolf gekommen. „Wahnsinn, wir fühlen uns geehrt“, dass wir wieder mit im Boot sind“, drückt Martina Lucas (Günther’scher Kindergarten) Dank aus. Sie könne sich vorstellen, die Spende zum Kauf eines Magnetspiels mitzuverwenden. Monika Würzburger (St. Johannes) will ihren Anteil in Musikinstrumente investieren. Im St. Joseph-Kindergarten steht noch nicht fest, wofür die Spende eingesetzt wird, wie Julika Biebert mitteilt. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019