Was alles ausfällt

Ladenburg

Arbeiterwohlfahrt: Die AWO sagt alle Veranstaltungen im Monat April ab, sowohl den Senioren-Kaffeenachmittage, als auch den Skatfrühschoppen.

Ilvesheim

Jahrgangstreffen: Das Treffen des Schuljahrgangs 1934/35 im April findet nicht statt.

Theater: Die für dieses und das darauf folgende Wochenende geplanten Theaterabende des MGV Aurelia Ilvesheim sind verschoben worden. Ursprünglich sollten sie am 28. und 29. März sowie am 4. und 5. April stattfinden. Sie finden nun voraussichtlich an den Samstagen, 17. und 24. Oktober, sowie an den Sonntagen 18. und 25. Oktober statt, samstags um 19, sonntags um 17 Uhr. Wichtig: Die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Singstunden: Auch die Singstunden sämtlicher Chöre des MGV Aurelia werden zunächst bis zum Ende der Osterferien eingestellt. Die Jahreshauptversammlung ist auf unbestimmte Zeit verschoben. stk/tge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.03.2020