Wassermelonen-Mann erfrischt zum 30. Mal

Lässig gebundene, neongrüne Krawatten auf schwarzem Stoff: Das hat Stil. Rhythmus und Melodien, die ins Ohr und in die Beine gehen: Das drückt der zweite Teil des Namens einer Kapelle aus, die in der ganzen Umgebung regelmäßig Zuhörer begeistert. Die Rede ist von der „Style & Groove Bigband“ des Carl-Benz-Gymnasiums (CBG) in Ladenburg. Beim Sommerkonzert in der proppenvoll besetzten evangelischen Stadtkirche durfte das Ensemble um Musiklehrer Manuel Jandl nicht ohne Zugabe aus dem zur Bühne umfunktionierten Chorraum gehen.

Unter Riesenjubel stimmte die Bigband also mit Herbie Hancocks funky Jazzstandard „Watermelon Man“ (Wassermelonen-Mann) ihr Paradestück an. „Zum 30. Mal bei einem Auftritt“, rief Jandl noch, bevor die Musiker scheinbar so lässig zu einem erfrischenden Höhenflug ansetzten, als wenn es nichts wäre. Wie zuvor bei drei weiteren Nummern, darunter der Count Basie-Swing „One o’Clock Jump“, gab es Beifall für jedes Solo. Man wähnte sich fast in einem Jazzclub. Dass das Ensemble besonders gut aufgelegt zu sein schien, mag auch daran gelegen haben, dass begabte Solisten wie Marlene Edler, Ben Geldner und Maximilian Sander gerade ihr Abitur teils mit Musik als Neigungsfach bestanden haben.

Chorleiterin singt selbst mit

Hinreißend geriet zuvor der nachdenklich gestimmte Programmteil des „Großen Chors“: Die ausgewählten Pop-Balladen, die Aliena Händel mit den Schülern einstudiert hatte, drehten sich um Generationenkonflikt („Father and Son“, 1970), soziale Gegensätze („Streets of London“, 1969) und Kritik an der Politik („Dear Mr. President“, 2006). Bemerkenswert: Chorleiterin Edna Rieger sang selbst mit. Heiter und schwungvoll dagegen der Auftakt mit dem Klassik-Orchester unter Leitung von Gerda Pullig. Marvin Jacob und Julian Menge glänzten als Trompetensolisten. Aus Antonio Vivaldis „Die Vier Jahreszeiten“ brachte das Orchester mit Marek Lutz an der Sologeige natürlich das wunderbare Sommer-Motiv zu Gehör.