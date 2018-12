Wasserpreis sinkt um drei Cent je Kubikmeter

Die Gebühren für Abwasser steigen in Ladenburg weniger stark an als es die Stadtverwaltung vorgeschlagen hat. Auf Antrag der SPD-Fraktion im Gemeinderat werden ab 1. Januar 1,55 Euro pro Kubikmeter Abwasser fällig. Geplant waren jedoch 1,67 Euro. Bislang betrug die Gebühr 1,43 Euro. Dagegen sinkt der Frischwasserpreis wie vorgesehen um drei Cent von netto 1,30 auf 1,27 Euro pro Kubikmeter (plus Mehrwertsteuer).

Beide Beschlüsse waren jedoch umstritten. Doch konnte sich die Grüne-Fraktion nicht damit durchsetzen, den Wasserpreis mit Blick auf die Zukunft auf dem alten Niveau zu belassen. „Beim Trinkwasser ist nicht alles in Ordnung“, sagte Alexander Spangenberg unter Hinweis auf die steigende Nitratbelastung, die in Zukunft hohe Kosten verursachen könnten. Dagegen solle man eine „kleine Vorsorge“ treffen. Dass dies andere Positionen leisten müssen, fand Wolfgang Luppe (FDP). Mit Wasser und Abwasser mache die Stadt keinen Gewinn.

Bei der Diskussion um die Stadtentwässerung kam es sogar zu einer fünfminütigen Sitzungspause. Denn nachdem sich der SPD-Antrag bei neun Enthaltungen und vier Nein-Stimmen mit nur fünf Befürwortern durchgesetzt hatte, stimmten ja die Angaben in der Beschlussvorlage nicht mehr. „Ein merkwürdiges Abstimmungsbild“, kommentierte Bürgermeister Schmutz die Verunsicherung der Ratsmehrheit. Dabei sei eigens ein Fachbüro mit der Kalkulation beauftragt worden.

„Wir würden davor warnen, aus der Hüfte mit der bewährten Systematik zu brechen und laden dazu ein, Verständnisfragen im Vorfeld der Sitzung zu stellen“, sagte Schmutz. „Dann brauchen wir keine Ratssitzung mehr zu machen, wenn wir vorher alles klären sollen“, sagte Steffen Salinger (SPD) und fügte hinzu: So viel Vorbereitung müsse bei der Verwaltung schon sein, dass sie Zweifel ausräumen könne. Zuvor hatte sein Fraktionskollege Herbert Felbek moniert, dass unklar sei, welcher Wert wo zur Kalkulation eingeflossen sei. Die „exorbitante Steigerung“ der Gebühr sei nicht nachvollziehbar. Selbst Stadtkämmerer Daniel Müller sah sich überfragt. Auch Günter Bläß (CDU) wollte die „Teuerung weniger drastisch ausfallen“ lassen. Am Ende fügte sich Schmutz in seinen Schicksal: „Wenn Sie diesen Wildwestritt machen wollen, machen wir das.“ Fritz Lüns (Freie Wähler) erklärte zuvor jedoch, dass die vorgelegte Kalkulation für ihn „schlüssig“ sei. Auch Luppe stimmte der Verwaltung zu. Beim Niederschlagswasser folgte wiederum der gesamte Rat dem Verwaltungsvorschlag, die Gebühr auf 0,51 Euro (bisher 0,42 Euro) pro Quadratmeter versiegelter Fläche zu erhöhen. pj

