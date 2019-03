Weder Schnäppchen noch Preistreiberei

Darauf haben Hunderte von Interessenten gewartet: Gestern gab Bürgermeister Stefan Schmutz die Kriterien für die Vergabe der städtischen Grundstücke im Quartier Neustadt/Kurzgewann bekannt. Und am kommenden Mittwoch wird der Gemeinderat die Grundsatzentscheidung dazu fällen. Noch 2019, so Bürgermeister Stefan Schmutz im Pressegespräch, wird die Stadt ihre sieben Reihenhausgrundstücke und vier Grundstücke für freistehende Einfamilienhäuser sowie eventuell sieben Grundstücke für Mehrfamilienhäuser vergeben. Ein genauer Termin steht aber noch nicht fest.

Mit 30 Wohngrundstücken, die insgesamt 29 000 Quadratmeter umfassen, ist die Stadt größter Grundstücksbesitzer im Baugebiet. In zwei Klausurtagungen haben Verwaltung und Gemeinderat die Grundzüge für die Vergabe festgelegt. Gewollt sind in dem neuen Wohnquartier unterschiedliche Bau- und Wohnformen. „Entsprechend komplex waren die Vorberatungen“, so Schmutz.

Stadt benötigt Einnahmen

Deren Basis waren die Leitlinien vom Mai 2017. Zum einen ist darin die Schaffung von günstigen Mietwohnungen festgeschrieben, ebenso die Bereitstellung von Flächen für neue Wohnformen sowie die Einbindung von Menschen mit Behinderung. Allerdings, so Schmutz weiter, müsse die Stadt auch Einnahmen durch Grundstücksverkäufe erzielen, um die öffentliche Infrastruktur wie Kinderbetreuung, Schulen, zusätzliche Hallenkapazitäten und mehr ausbauen zu können. Zudem: „Wo es möglich und sinnvoll ist, wollen wir Grundstücke behalten und in Erbbaurecht vergeben.“

Unterschieden wird in der Beschlussvorlage für den Gemeinderat in vier Grundstückskategorien. Die erste betrifft Einfamilien- und Reihenhäuser, wobei von den 109 Grundstücken nur elf in städtischer Hand sind. Die sieben Reihenhausgrundstücke werden möglichst günstig in Erbpacht an Familien vergeben, wobei Ladenburger Vorrang haben.

Die Bewertung erfolgt nach einem Punktesystem. Bei Gleichstand soll die größere Zahl der in der Familie lebenden Kindern entscheiden. Nachwuchs spielt auch eine Rolle bei der Berechnung des Erbbauzinses: Ab zwei Kindern kann er von vier auf 1,5 Prozentpunkte verringert werden. Bei den vier Einfamilienhaus-Grundstücken erhalten die Meistbietenden den Zuschlag. Mindestgebot: 650 Euro pro Quadratmeter. Die Stadt verfügt auch über sieben Grundstücke zum Bau von dreigeschossigen Stadthäusern mit mehreren Miet- oder Eigentumswohnungen. Vier Flächen werden zum Mindestpreis von 700 Euro pro Quadratmeter an Baugemeinschaften oder Bauträger abgegeben. In der Nähe des geplanten Heizkraftwerks soll es der Johannes-Diakonie Mosbach ermöglicht werden, Wohnraum für 24 Menschen mit Behinderung zu errichten.

„Hier spielt eigentlich die Musik“, erklärte der Bürgermeister, als er auf bezahlbaren Mietwohnraum zu sprechen kam. Denn die Stadt hat die Möglichkeit, auf ihren Grundstücken vierstöckige Mehrfamilienhäuser mit rund 160 Wohneinheiten errichten zu lassen. Der Bauträger zahlt 800 Euro pro Quadratmeter und verpflichtet sich, mindestens 30 Prozent der Wohnungen auf die Dauer von 20 Jahren für eine Kaltmiete von 8,50 Euro pro Quadratmeter anzubieten.

Bis 31. Dezember 2020 wird ein geeignetes Grundstück für neue Wohnformen reserviert bleiben. Kein Bauträger soll hier zum Zug kommen, sondern eine Initiative von Einzelpersonen, die ein eigenes Konzept entwickelt und die Fläche zu einem Festpreis von 800 Euro pro Quadratmeter erwerben kann. Verwaltung Gemeinderat legen großen Wert auf Vorkehrungen, um Grundstücksspekulationen zu verhindern.

Fazit des Bürgermeisters: „Wir vergeben keine Schnäppchen, möchten uns aber auch nicht an Preistreibereien beteiligen. Ich bin sehr zufrieden mit der Vorlage und gehe davon aus, dass alle Fraktionen die Grundsätze mittragen.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019