Wegen Ostpolitik und Reinhold Schulz in der SPD

Er wollte es geheimhalten. Doch wenn ein bekannter Mann wie Jürgen Müller 80 Jahre alt wird, kann das nicht lange gelingen. „Weshalb soll ich das an die große Glocke hängen?“, rechtfertigt er seine Zurückhaltung. „Ich habe ja kein öffentliches Amt mehr.“

Geboren wurde er am 11. Januar 1939 in Mannheim, im Luisenheim in C7, wo seine Mutter arbeitete. „Sie hat aber in Ladenburg gelebt, und nach einer Woche war ich dann auch hier“, schildert der Jubilar. Im Musebrotviertel ist er aufgewachsen, dem Bereich um den Bahnhof. „Es wird so genannt, weil die Leute nach dem Bau der Häuser kein Geld mehr für Fleisch hatten und Musbrote essen mussten“, erläutert Jürgen Müller. Er besuchte den Josefskindergarten, acht Jahre die Volksschule, danach zwei Jahre die Höhere Handelsschule in Weinheim. Seine Lehre absolvierte der junge Mann bei Perrot Bremsen in Friedrichsfeld. Dort arbeitete er eine Weile weiter, bevor der Wechsel zur Firma Grünzweig und Hartmann erfolgte, der er bis zu seinem Vorruhestand treu blieb.

Bekannt in Ladenburg ist Jürgen Müller aber vor allem wegen seiner langjährigen Aktivitäten in der Lokalpolitik. 1971 trat er in die SPD ein, „wegen der Ostpolitik von Willy Brandt und der Kommunalpolitik von Reinhold Schulz“. Bald arbeitet er als Schriftführer des Ortsvereins (1972 bis 1975), steigt zum Vorsitzenden auf (1975 bis 1985). Im Gemeinderat arbeitet Jürgen Müller von 1980 bis 2006, davon etliche Jahre als Fraktionsvorsitzender. Sein Prinzip: „Ich habe Andere unabhängig von ihrer politischen Meinung geachtet. Und ich habe erwartet, dass andere das auch tun.“

Dass das funktioniert hat und auch deshalb ein „angenehmes Arbeiten“ im Gemeinderat möglich war, freut ihn noch heute, denn: „Keiner hat dem anderen etwas nachgetragen.“ Das lag aber auch an den Nachsitzungen, bei denen Gelegenheit zur Klärung von Unstimmigkeiten bestand: „Es ist oft so spät geworden, dass man morgens die Zeitung mitgenommen hat. Manchmal hat der Bürgermeister als Ortspolizeichef die Sperrstunde aufgehoben. Es war eine schöne Zeit.“ 2006 verabschiedete er sich vor Ablauf der Wahlperiode, um einer jungen Nachfolgerin die Chance zur Profilierung zu geben.

Bekannt ist Jürgen Müller auch als Vereinsmensch. 15 Vereinen und Organisationen gehört er an, mehr als 60 Jahre dem FV 03 und der Sängereinheit. Er leitete er den Freibad-Förderverein, und seit einem Jahr ist er Sprecher beim Club der Alten des FV 03. Der Sozialdemokrat sitzt im Vorstand der IGBCE-Ortsgruppe und arbeitet als Schriftführer in dessen Förderverein „Solidarität“.

Verheiratet ist Jürgen Müller seit 1962 mit Gattin Ingrid. Sie haben sich beim Tanzkurs kennengelernt. „Ich war ein ganz närrischer Rock’Roll-Tänzer“, erzählt der Jubilar. „Aber als ich mit 45 das erste Hüftgelenk bekam, war Schluss damit.“

80 Jahre: Jürgen Müller hat schon ein langes Leben hinter sich. Welche Geschehnisse haben sich besonders in sein Gedächtnis eingeprägt? Wie aus der Pistole geschossen: der Luftangriff im September 1943 auf den Mannheimer Stadtteil Lindenhof. Dort war er bei der Geburtstagsfeier seiner Tante. „Ich habe lange gebraucht, bis ich das überwunden habe.“ Wenn später ein Düsenjäger am Himmel rumorte, dachte er, dass gleich Bomben fallen. Eine ungleich schönere Erinnerung: die Geburt seines Sohnes im Jahr 1965.

Jürgen Müller hat auf Geschenke verzichtet und stattdessen um Geld gebeten. Damit macht er seiner Heimatstadt ein Geschenk und wird eine ansehnliche Summe für die Sanierung der Fresken in der Sebastianskapelle übergeben.

