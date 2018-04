Weidenstraße voll gesperrt

Anzeige

Ab kommenden Montag, 23. April, ist die Weidenstraße im Ladenburger Stadtteil West bis voraussichtlich Freitag, 27. April, komplett gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, führt die Baufirma Schnell in diesem Zeitraum abschließende Asphaltierungsarbeiten durch.

Anlieger werden dringend gebeten, alle während dieser Zeit benötigten Fahrzeuge außerhalb dieses Bereiches zu parken. Der Gehweg steht Fußgängern weiterhin zur Verfügung. Die abschließenden Markierungsarbeiten sind im direkten Anschluss Anfang Mai vorgesehen. Die Projektleitung seitens der Stadt Ladenburg übernimmt Nicole Ernst-Karch. Sie ist telefonisch erreichbar unter 06203/70153 sowie per E-Mail an Nicole.Ernst-Karch@ladenburg.de. Die Tiefbaufirma Schnell ist ebenso telefonisch (06201-59590) und per E-Mail (hirschberg@josefschnell.de) erreichbar. pj