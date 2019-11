Weihnachten für den Hund

Nun gibt es das Fest der Liebe auch für den besten Freund des Menschen: den Hund. Am Samstag, 14. Dezember, lädt der Verein der Hundefreunde (VdH) nämlich zum ersten Ladenburger Hundeweihnachtsmarkt auf das Vereinsgelände an der Neckarstraße 62 ein.

Dort gibt es ab 15 Uhr Verkaufsstände, an denen Frauchen und Herrchen handgemachte Leinen, Leckerli und Halsbänder kaufen können, Decken, Hundeplätzchen und, so formulieren des die Gastgeber, „alles, was Hunde- und Zweibeinerherzen begehren.“

Für warme und kalte Getränke und passendes Essen sorgt der VdH, außerdem wird „kleinen Zweibeinern“ ein Bastelangebot gemacht. Ab 17 Uhr wird der Weihnachtsmann vorbeischauen und Geschenke mitbringen. Auf Große und Kleine wartet zudem eine Tombola. Der Eintritt ist frei. stk

