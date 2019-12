Weihnachtskonzert des Gymnasiums

Großer Chor und großes Orchester: Mit diesen vielversprechenden Vokabeln kündigt die Fachschaft Musik am Carl-Benz-Gymnasium ihr diesjähriges Weihnachtskonzert in der evangelischen Stadtkirche an. Die beiden Ensembles werden an gleich zwei Aufführungstagen zu hören sein, am Montag, 16. Dezember und am Dienstag, 17. Dezember, jeweils ab 19 Uhr.

Den ersten Abend gestalten zusätzlich Orchester- und Bläserklassen, die Bigband sowie der Leistungskurs Musik mit, während am zweiten Abend Schülerband, Unterstufenchor und -orchester zum Einsatz kommen. Karten gibt es im Vorverkauf an der Schule, außerdem an der Abendkasse für je 2,50 Euro. Vor und nach den Konzerten bieten die Abiturienten Waffeln und heiße Getränke an. stk

