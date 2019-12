„Weil auch Musik Türen öffnet“

Das Kurrendeblasen in der ganzen Stadt Ladenburg hat am Tag vor Heiligabend erneut viele Nachbarschaften vor die Haustüren gebracht. Fast überall sind längst kleine Feste entstanden. Wir sind diesmal zu Besuch im Kandelbachweg. Seit es diese jahrzehntealte Tradition in Ladenburg gibt, spielt der evangelische Posaunenchor hier auf. Doch erst zum zweiten Mal wird Geld für einen gemeinnützigen Zweck gesammelt.

War es im vergangenen Jahr das „Piratenschiff“ des Anne-Frank-Kindergartens, ist es diesmal ein Multimediagerät für das Jugendzentrum „Kiste“, das gefördert werden soll. Dafür grillt Gastgeber Christian Kick unter dem Partyzelt im Vorgarten Deftiges. Es gibt Glühwein und andere Getränke. Auch geistige, die gerne von Gästen kredenzt werden. Heizstrahler verbreiten gemütliche Wärme. „Es sind noch einmal mehr Leute als schon im Vorjahr da“, stellt Carmen Kick als Initiatorin der Spendenaktion schon bald strahlend fest. Die Schwiegertochter des langjährigen Bläsers Rolf Kick, auf den dieser Haltepunkt der abendlichen Tour zurückgeht, erklärt: „Ich habe gerne viele Leute um mich herum, freue mich über die schöne Nachbarschaft im Viertel und find’s super, dass Jung und Alt zusammenkommen.“

Pfarrer Reichert an der Trompete

Höhepunkt des Treffens: eine inzwischen angekommene Abordnung des Posaunenchors der evangelischen Kirchengemeinde gibt weihnachtliche Melodien zum Besten. Erstmals ist auch Pfarrer David Reichert samt seiner Trompete mit auf den Straßen der Römerstadt unterwegs. „Ich bin seit meinem neunten Lebensjahr Posaunenchorbläser, und finde unseren Chor in Ladenburg toll“, sagt er im Gespräch mit dem „MM“. Das Kurrendeblasen sei eine spannende und schöne Form, bei der Kirche ’rausgehe zu den Menschen. „Das finde ich klasse, weil ich Weihnachten nicht nur mit Worten, sondern auch mit Musik ausdrücken will“, führt Reichert aus.

„Kurrende, das kommt vom lateinischen Wort für Laufen und bedeutet: An Weihnachten ist was in Bewegung“, erklärt Reichert wenige Stunden zuvor in der kirchlichen Andacht zur Aussendung aller Bläser, zu denen seit 2018 auch Mitglieder des Ensembles „La Brass“ der Freien evangelischen Gemeinde gehören. So klingen die Blechinstrumente der Musiker unter Leitung von Hartmut Rohrmann erneut besonders kraftvoll und feierlich, als sie „Macht hoch die Tür“ anstimmen.

Das Foto eines uralten Türklopfers auf der Leinwand hinter sich dient Reichert als Sinnbild: „Ich wünsche uns, dass wir das Anklopfen Gottes vor lauter Weihnachtsstress nicht überhören“, sagt er und schlägt den Bogen zum Kurrendeblasen: „Weil auch Musik Türen öffnet, fahren wir mit Tönen der Hoffnung durch die Stadt zu den Menschen.“

Bis zum Abschluss in Neubotzheim auf dem Anwesen von Margret und Fritz Betz tritt der rund 30-köpfige Chor gruppenweise an diesen, zumeist altbewährten, Plätzen und Kreuzungen auf: Hauptstraße 54, Friedrich-Ebert-/Schmezerstraße, Cornel-Serr-Platz, Siemensstraße 26, Kellereigasse 8, Kandelbachweg 20a, Merkurplatz, Breslauerstraße/An der Nachtweid und erstmals auch Suebenplatz (Schwedenweg).

