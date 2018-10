Weinheimer Straße: Kreisel gesperrt

Am Montag, 29., und Dienstag, 30., Oktober, ist die Weinheimer Straße Richtung L 536 nach der Einmündung Hinterer Rindweg bis nach dem Abzweig Hirschberger Allee wegen Asphaltierungsarbeiten am neuen Kreisel gesperrt. Wie die Stadt Ladenburg weiter mitteilt, ist die Zufahrt zu den Weihergärten nur über die Schriesheimer Straße / Martinskreisel möglich. Seitens der Rettungsdienste wurde gebeten, ein einseitiges Parkverbot in der Schriesheimer Straße von der Einmündung Trajanstraße bis zur Einmündung der Adam- Herdt-Straße auf der Nordseite (ungerade Hausnummern) einzurichten, um eine reibungslose Durchfahrt sicherzustellen. Von der L 536 kommende Verkehrsteilnehmer werden über die Benzstraße / Wallstadter Straße umgeleitet. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Stadt bittet um Beachtung. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018