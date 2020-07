Weißgraue Flugkünstler machen Lust auf Meer

Ist Familie Möwe etwa pressescheu? Davon muss der Reporter dieser Redaktion ausgehen. Wie sonst ist es zu verstehen, dass die bislang so überaus muntere fünfköpfige Schar, die auf dem Flachdach eines fünfstöckigen Wohnhauses in der Ladenburger Trajanstraße wohnt, ausgerechnet dann kaum noch zu hören und zu sehen ist, wenn sie von einem oberen Stockwerk im Haus gegenüber aus fotografiert werden soll. Dabei hatten die weißgrau-gefiederten Vögel zuvor wochenlang für eine Geräuschkulisse gesorgt, die viele eher mit Urlauben an der See in Verbindung bringen.

„Man fühlt sich wie an der Küste”, bestätigt Inge Pech, die in einer der Wohnungen an der Ecke Ausoniusstraße zuhause ist. Auch sie findet es trotz der typischen Staccatorufe dieser Vögel „toll, dass Möwen auf dem Dach nisten“. Auch Frühaufsteherin Simone Bißwanger ist ein Fan und weiß: „Morgens um fünf geht’s los, dann werden die Möwen lauthals munter.“ Wie ein langgezogenes „graou“ klingt deren Hauptruf. Alle Nachbarn rings herum in diesem Teil der Südstadt haben bis vor kurzem das Vergnügen, das Aufwachsen der diesmal drei Jungvögel des Brutpaares lautstark mitzuerleben.

Vermehrte Ansiedlungen

Das entschlossene Verteidigen des Nachwuchses gegen Nesträuber wie Krähen mit atemberaubenden Flugmanövern sind ebenso faszinierende Naturschauspiele in städtischer Umgebung wie die ersten Flugstunden für die noch graubraun gefärbten Jugendmöwen Anfang Juli. Nachdem es dem Reporter endlich gelungen ist, wenigstens Mama Möwe mit zwei ihrer flauschigen Halbwüchsigen abzulichten, kann Vogelkundler Gerhard Rietschel anhand der Fotos zweifelsfrei sagen: Es handele sich um Mittelmeermöwen (Larus michahellis). Und man denkt: Wie schön, dass die an Strandspaziergänge im Norden erinnernden Vögel obendrein nach einem Sehnsuchtsort im Süden benannt sind.

Der ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte der Stadt Mannheim weiß noch mehr: Während die verwandte, aber etwas kleinere Silbermöwe nach wie vor ein Brutvogel der Küstenregionen sei, gebe es in Süddeutschland in den letzten Jahren vermehrt Ansiedlungen der Mittelmeermöwen. Aus der Schweiz seien sogar schon seit Jahrzehnten etablierte Brutbestände bekannt. Rietschel selbst kennt das noch junge Phänomen erst seit vier oder fünf Jahren aus eigener Anschauung, als Möwen erstmals auf dem Mannheimer Rosengarten nisteten.

„In Norddeutschland kennt man das häufiger, dass sogar ganze Kolonien Flachdächer zum Brutgebiet erklären“, berichtet Rietschel. Der Grund für dieses Verhalten: „Die Möwen fühlen sich dort oben weniger gestört, und die oft mit Kieselsteinen und niedriger Vegetation bedeckten Dächer wirken auf die Vögel wie natürlicher Strand.“ Die äußerst lernfähigen Tiere müssten dort oben keine Fressfeinde wie Marder und Fuchs fürchten.

„Mögen die Metropole“

Rietschel warnt aber: „Auch Menschen werden angegriffen, sobald sie sich aufs Dach wagen.“ Und damit scheinbar den Nachwuchs bedrohen, wenn dieser gerade nestflüchtig wird. Dennoch veranlassen Lärm und Verschmutzungen manche Gebäudebesitzer, die Vögel zu verjagen, wie aktuell in norddeutschen und schweizerischen Tageszeitungen zu lesen ist, weil Populationen aufgrund des Bruterfolgs überhandgenommen haben.

Tatsächlich halten auf einem Ladenburger Hochhaus der Gartenstadt-Genossenschaft weiter westlich an der Trajanstraße in Richtung Neckar ebenso Möwen auf dem Schornstein Ausschau. „Ich wohne ganz unten und höre da gar nichts“, erzählt eine Bewohnerin. Auch hoch droben auf dem Gebäude des nur einen Katzensprung entfernten Carl-Benz-Gymnasiums landen mehrere Flugkünstler regelmäßig auf dem kiesbedeckten Flachdach. Ein Blick ins Internet ergibt: „Möwen mögen die Metropole“, heißt es im März in der Berliner Zeitung. 200 zählt man angeblich in der Hauptstadt.

Könnten Möwen auch in Ladenburg zum Problem werden? „Zumindest derzeit nicht“, antwortet Rietschel, denn die meisten Ansiedlungen in unserem Raum würden nach wenigen Bruten wieder aufgegeben. In Norddeutschland handele es sich um andere Möwenarten. Warum die Trajanstraße-Möweneltern, die vermutlich Jahr für Jahr immer dieselben seien, seit wenigen Tag verstummt sind, weiß der Fachmann auch: „Sobald die Brutzeit vorbei ist und die Jungen selbstständig sind, gibt es kein Revierverhalten und folglich kein Geschrei mehr.“ Die Möwensind also gar nicht pressescheu. Aber ihre Elternzeit ist für diesmal vorüber. Bis nächstes Jahr.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.07.2020